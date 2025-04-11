Принц Гарри тайно приехал на Украину

Британский принц Гарри посетил ортопедическую клинику во Львове, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в четверг представитель принца, слова которого приводит телеканал Sky News.

Младший сын короля Великобритании Карла III побывал в больнице в сопровождении ветеранов боевых действий из основанного им фонда "Игры непобежденных" (Invictus Games). Герцог Сассекский, который как офицер британской армии служил в Афганистане, в ходе визита встретился с министром по делам ветеранов Украины Наталией Калмыковой, а также с военными и врачами.

Принц Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, который приехал на Украину после начала спецоперации. В апреле 2024 года жена младшего брата монарха герцога Эдинбургского Эдварда посетила Киев, где передала Владимиру Зеленскому письмо от Карла III.

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл в январе 2020 года приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.