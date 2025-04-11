Европа находится в кризисе и теряет сама себя, считает Додик

Европа стала синонимом "кризиса", ее руководство не может заручиться поддержкой граждан и потеряло все то, чем ему было доверено управлять. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик.

Главе государства был задан вопрос о преследованиях популярных европейских политиков, включая кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Тех лидеров, которые пользуются поддержкой народа, с помощью таких операций и злоупотреблений правосудием - а у нас это правосудие даже не прописано в Конституции - пытаются устранить как в Румынии, так и во Франции, так и у нас. То же самое происходит и в Германии, насколько мне известно, в отношении партии АдГ ("Альтернатива для Германии" - прим. ТАСС)", - сказал президент РС.

Додик отметил, что "представители нынешнего брюссельского мейнстрима больше не чувствуют себя в безопасности, и та Европа, которой им доверили управлять, потеряна". "Сегодня Европа - это синоним кризиса. И именно из-за невозможности обеспечить поддержку, потому что они сами этот кризис и создали, они прибегают к таким драматичным, радикальным методам", - подчеркнул глава Республики Сербской.

Глава РС выразил мнение, что Австрия, а именно Австрийская партия свободы (АПС), может стать следующей "жертвой" Запада. "То же самое раньше происходило в Америке в отношении президента [США Дональда] Трампа - практически те же методы.

Преследования, каждый день новое обвинение, новый суд, новая прокуратура", - напомнил Додик. По его словам, к несчастью "для этого либерального истеблишмента, если его можно так назвать, все меняется, и все уже не так, как было всего полгода назад"