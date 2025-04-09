Названы самые ненавистные страны мира

Lenta.ru

Китай возглавил рейтинг самых ненавистных стран мира. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на исследовании World Population Review за 2025 год.

Названы самые ненавистные страны мира
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В обзоре приводится множество оснований негативного восприятия Китая общественностью, включая его «авторитарный режим», предполагаемое использование потогонных фабрик, его вклад в загрязнение окружающей среды, отказ предоставить независимость Гонконгу, Тайваню и Макао, а также отношение к уйгурам.

На втором месте оказались США.

«Главной причиной враждебности по отношению к США является склонность страны перегибать палку, пытаясь повлиять на международные события таким образом, чтобы это было выгодно США», — указывает World Population Review.

Согласно исследованию, негатив в сторону США вызывает присущее американцам чувство собственной исключительности и любовь к огнестрельному оружию и фастфуду.

Трамп рассказал о «целующих его зад» странах

Россия расположилась на третьей строке рейтинга. Среди причин ненависти к России упоминается конфликт на Украине, а также «ограничение демократии» в стране.

В топ-10 рейтинга также вошли Северная Корея, Израиль, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия и Индия.

Ранее американцы раскритиковали внешнеполитические шаги президента США Дональда Трампа. 43 процента граждан США считают, что Трамп слишком сильно поддерживает Россию в рамках украинского кризиса.

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