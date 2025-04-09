ЕС выдвинул Сербии ультиматум

Европейский союз (ЕС) потребовал от Сербии убрать вице-премьера страны Александра Вулина из нового правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сербские источники.

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«Из Брюсселя оказывают давление на президента [Александра] Вучича, чтобы он [Вулин] был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — отметил собеседник.

Кроме того, сообщается, что Евросоюз начал процедуру внесения Вулина в санкционный список из-за его слов в поддержку России и критики стран Запада.

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3 ноября прошлого года Вулин уже подавал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) на фоне введения санкций США. Давление со стороны Вашингтона он сравнил с ультиматумом, предъявленным Сербии Австро-Венгерской империей в 1914 году, который стал поворотным моментом в начале Первой мировой войны. Тогда Вулин подчеркнул, что его отставка является условием отказа Сербии от санкций против России и признания Косово.