В коалиционном правительстве ФРГ под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел является Армин Лашет, сообщает Bloomberg.

В коалиционном правительстве под руководством Фридриха Мерца вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел станет Армин Лашет. Лашет, 64-летний политик, является давним союзником Мерца и ранее сопровождал уходящего министра иностранных дел на нескольких международных поездках, что только усилило спекуляции о его назначении, передает Bloomberg.

Возможным министром финансов может стать сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Он возглавляет СДПГ с 2021 года после поражения партии на выборах и представляет ее консервативно-прагматическое крыло. Ожидается, что он также станет вице-канцлером. Его карьера началась в политической науке и истории, позже он работал на Герхарда Шредера, но затем дистанцировался от него из-за пророссийской позиции.

Карстен Линнеманн, генеральный секретарь Христианских демократов и близкий соратник Мерца, может получить совмещенное портфолио министра экономики и труда, ранее разделенные при Олафе Шольце. Это сделает его одним из самых влиятельных членов кабинета, несущим основную ответственность за восстановление экономики Германии. Линнеманн ранее работал экономистом в Deutsche Bank.

Борис Писториус, популярный политик СДПГ, назначенный министром обороны в 2023 году, вероятно, сохранит свою должность. Он известен своей прямотой и земным стилем управления. Под его руководством ожидается масштабная реформа военных закупок, особенно после снятия ограничений на заимствования для финансирования оборонных расходов.

Армин Лашет, бывший кандидат в канцлеры от ХДС, вероятно, станет министром иностранных дел. У него сильные европейские инстинкты и крепкие связи с Парижем, что может оживить франко-германский альянс. Однако Лашет также известен своими ошибками и скандалами, включая недавний запрет на вождение после нарушения ПДД.

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