Американский телеканал CNN сообщил, что Китай может одержать победу в возможной торговой войне с Соединенными Штатами Америки.

«Президент Трамп недавно разжег прямое противостояние с той страной, которая может победить Америку в торговой войне. В настоящий момент перспективы сделки с Китаем кажутся весьма мрачными», - отмечается в сообщении.

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Телеканал уточнил, что сейчас Китай показывает все признаки того, что может победить Трампа в данном столкновении. Пока остается неясно, готов ли американский лидер и его команда к «выносливости» Китая в торговом противостоянии между странами.