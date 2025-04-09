СМИ: сын Трампа посетит Румынию перед выборами

Сын американского президента Дональд Трамп-младший отправится в Румынию для участия в деловом мероприятии.

Визит, как указывает портал Axios, состоится в преддверии майских выборов в стране.

"Незадолго до того, как в Румынии после многомесячной задержки пройдут президентские выборы", - подчеркивается в сообщении.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что целью поездки Трампа-младшего является участие в деловом мероприятии Trump Business Vision 2025. Никакие встречи сына главы Белого дома с румынскими правительственными чиновниками, по словам источника, не запланированы.

Президентские выборы в Румынии пройдут 4 мая. Второй тур (при необходимости) состоится 18 мая.