Суд Кишинева перевел главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оглашенный вердикт.

Напомним, что главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центра 25 марта. Основание к этому стало дело о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Гуцул была арестована на 20 суток до 14 апреля. Произошедшее спровоцировало волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции.

«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток с сегодняшнего дня», — говорится в тексте.

Отмечается, что главу Гагаузии освободили из-под ареста прямо из зала суда. Адвокат Гуцул намерена добиваться полного ее освобождения и опротестовать арест.