Гуцул перевели под домашний арест
Суд Кишинева перевел главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оглашенный вердикт.
Напомним, что главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центра 25 марта. Основание к этому стало дело о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Гуцул была арестована на 20 суток до 14 апреля. Произошедшее спровоцировало волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции.
«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток с сегодняшнего дня», — говорится в тексте.
Отмечается, что главу Гагаузии освободили из-под ареста прямо из зала суда. Адвокат Гуцул намерена добиваться полного ее освобождения и опротестовать арест.