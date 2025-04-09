Трамп назвал отличительную особенность Байдена

Президент США Дональд Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника Джо Байдена — по его словам, экс-президент мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни. Об этом глава государства заявил на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.

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«У Джо была одна способность, которой у меня нет: он мог пойти на пляж в купальном костюме, с трудом передвигаясь по песку, он мог сидеть на пляже в присутствии фотографов и заснуть. Кто, черт возьми, может так делать? Он поворачивался, изо рта капала слюна», — сказал Трамп.

По его словам, Байден мог уснуть буквально за секунду. Трамп также отметил, что не знает, какое прозвище больше подходит бывшему президенту — «сонный Джо» или «продажный Джо».

Ранее стало известно, что бывшая вице-президент США Камала Харрис готовилась к внезапной смерти Байдена. Экс-директор по коммуникациям вице-президента США Джамал Симмонс разработал целую коммуникационную стратегию, которую Харрис должна была использовать в случае смерти Байдена.