Назван разрушительный рекорд Трампа

Президент США Дональд Трамп разрушил американскую внешнюю политику за первые три месяца своей администрации, превзойдя своих предшественников по степени некомпетентности.

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Об этом профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в своей колонке для Foreign Affairs.

«Можно сказать, что он [Трамп] следует этому удобному "Пятиэтапному руководству по провалу внешней политики США". Шаг 1: назначьте много подхалимов и лоялистов. Шаг 2: Вступайте в конфликты с как можно большим количеством государств. Шаг 3: Игнорируйте силу национализма. Шаг 4: Нарушайте нормы, отказывайтесь от соглашений и будьте непредсказуемыми. Шаг 5: Подрывайте основы американской власти», — отметил исследователь.

Уолт напомнил, что внешняя политика США в целом претерпевает кризис уже последние 25 лет и такие предшественники Трампа как Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден также допустили много ошибок. Однако он подчеркнул, что масштаб разрушений действующего главы государства является уникальным.

Стивен Уолт — известный американский политолог, представитель направления реализма в международных отношениях. Особую популярность получил как соавтор многих работ с профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером. Также как и его коллега, Уолт часто критикует политику США в отношении украинского конфликта. 10 ноября прошлого года он предложил Трампу отказаться от дальнейшей помощи Киеву при условии договоренностей с Россией о разделе территорий и нейтралитете Украины.