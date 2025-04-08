Власти Литвы решили закрыть границу для просителей убежища

Литва планирует разработать пакет законов, ограничивающих прием просьб об убежище, по примеру Польши и Финляндии, заявил на национальном телевидении LRT министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По его словам, Литва намерена закрыть свою границу для просителей убежища, передает ТАСС.

Кондратович отметил, что страна планирует разработать пакет законодательных актов, который будет предусматривать ограничение на прием просьб о предоставлении убежища.

Министр отметил, что для реализации такой меры потребуется изменить законодательную базу. Он подчеркнул, что правовое регулирование должно соответствовать действиям, которые Литве, возможно, придется предпринять в случае угроз.

Кондратович также указал на опыт соседних стран, Польши и Финляндии, где уже приняты подобные меры.

Ранее Литва приобрела вертолет за 11 млн евро для службы охраны госграницы, чтобы сопровождать транзитные поезда на калининградском направлении и оперативно реагировать на «возможные инциденты».