Трамп предупредил Иран об «огромной опасности»
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Иран окажется в опасности, если переговоры с Вашингтоном по атому не увенчаются успехом. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее американский лидер сообщил, что США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана.
«Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся», — отметил Трамп.
Президент уточнил, что в грядущую субботу, 12 апреля, запланирована большая встреча контактных групп США и Ирана по вопросу урегулирования вопроса о ядерных разработках Тегерана.
Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном
Трамп подчеркнул, что переговоры пройдут «почти на высшем уровне».