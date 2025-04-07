Трамп предупредил Иран об «огромной опасности»

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Иран окажется в опасности, если переговоры с Вашингтоном по атому не увенчаются успехом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер сообщил, что США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана.

«Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся», — отметил Трамп.

Президент уточнил, что в грядущую субботу, 12 апреля, запланирована большая встреча контактных групп США и Ирана по вопросу урегулирования вопроса о ядерных разработках Тегерана.

Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

Трамп подчеркнул, что переговоры пройдут «почти на высшем уровне».