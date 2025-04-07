Решение не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне, является политическим курсом Германии, направленным на изменение исторической памяти. К такому выводу пришел немецкий журнал Junge Welt.

Ранее немецкие СМИ сообщили, сославшись на закрытый документ МИД ФРГ, что российские и белорусские представители не должны быть приглашены на праздничные мероприятия.

В свою очередь в Junge Welt констатировали, что для немецких властей не имеют значения большие потери, которые понесли Россия и Белоруссия во Второй мировой войне и при освобождении мира от нацизма.

«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они. Теперь эти дилетанты проиграли и нынешний конфликт в военном плане, и надеются выиграть ее финансовой бомбардировкой», - говорится в статье.

При этом, по данным издания, переписывание исторической памяти и «попрание освободителей» становится на данный момент политическим курсом Берлина.

«И, если они смогут заставить людей забыть прошлое, они также смогут развязать войну против России и сорвать все переговоры», - уверены журналисты.

Захарова прокомментировала отказ Германии видеть русских на праздновании Победы

Ранее власти Франции отказались приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. По данным СМИ, во Франции объяснили это решение словами, приписываемыми Иосифу Сталину: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».