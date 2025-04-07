На Западе раскрыли дерзкий план Германии против России
Решение не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне, является политическим курсом Германии, направленным на изменение исторической памяти. К такому выводу пришел немецкий журнал Junge Welt.
Ранее немецкие СМИ сообщили, сославшись на закрытый документ МИД ФРГ, что российские и белорусские представители не должны быть приглашены на праздничные мероприятия.
В свою очередь в Junge Welt констатировали, что для немецких властей не имеют значения большие потери, которые понесли Россия и Белоруссия во Второй мировой войне и при освобождении мира от нацизма.
«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они. Теперь эти дилетанты проиграли и нынешний конфликт в военном плане, и надеются выиграть ее финансовой бомбардировкой», - говорится в статье.
При этом, по данным издания, переписывание исторической памяти и «попрание освободителей» становится на данный момент политическим курсом Берлина.
«И, если они смогут заставить людей забыть прошлое, они также смогут развязать войну против России и сорвать все переговоры», - уверены журналисты.
Захарова прокомментировала отказ Германии видеть русских на праздновании Победы
Ранее власти Франции отказались приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии. По данным СМИ, во Франции объяснили это решение словами, приписываемыми Иосифу Сталину: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».