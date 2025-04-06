В Турции высказались о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу

Президент Турции и министр финансов не вмешивались в уголовное дело о коррупции в мэрии Стамбула. Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Турецкие оппозиционные СМИ в воскресенье распространили сообщения о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и министр финансов Мехмет Шимшек организовали преследование мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Издания пишут, что отчеты комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) по коррупции в мэрии Стамбула якобы были подготовлены по поручению Эрдогана и под непосредственным давлением Шимшека.

Президентский Центр по борьбе с дезинформацией назвал эти заявления безосновательными.

«Утверждение о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и министр Шимшек вмешиваются в судебные процессы, совершенно безосновательно и направлено на нанесение ущерба независимости и беспристрастности судебной системы», — сказано в заявлении Центра.

После ареста мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу в Турции не утихают акции протеста. Ранее СМИ выяснили, стоит ли сейчас россиянам ехать на отдых в эту страну.