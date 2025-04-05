Экс-президент Аргентины назвала Зеленского клоуном

Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сравнила действующего главу государства Хавьера Милея с Владимиром Зеленским из-за значения, которое он придает отношениям с США.

"Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен", - написала она в X.

Она упрекнула Милея в том, что единственной его реакцией на пошлину, которые ввели США в отношении аргентинских товаров, было удовлетворение, что они не превысили 10%.

"Ты хочешь убедить нас, что они наши друзья? В крайнем случае они твои друзья, но и тут задумайся, ведь тебе назначили те же пошлины, что и остальным странам в Южной Америке, в том числе с правительствами, которые ты называешь коммунистическими", - добавила она.

Фернандес де Киршнер также высмеяла Милея за то, что он поехал в США ради мероприятия в поместье президента страны Дональда Трампа, но не встретился с ним.

"Как можно было так впустую потратить время и деньги", - добавила она.

Министр финансов США Бессент негативно высказался о Зеленском

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины США и Израиль. С момента вступления в должность он совершил 10 поездок в Соединенные Штаты, последняя из которых состоялась 3 апреля. Милей получил премию от организации Make America Clean Again ("Сделаем Америку снова чистой") и выступил с пятиминутной речью в поместье Трампа в штате Флорида. Перед вылетом глава МИД южноамериканской страны Херардо Вертейн заявил, что аргентинская сторона рассчитывает на встречу двух лидеров, но она не состоялась.