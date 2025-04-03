В ООН прокомментировали арест главы Гагаузии

Властям Молдавии необходимо соблюдать верховенство закона. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, пишет РИА Новости.

«Отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — сказал он.

Дюжаррик уточнил, что ООН «не в состоянии комментировать» текущее внутреннее судебное разбирательство.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Сама политик не признает себя виновной. Срок ареста Гуцул истекает 14 апреля.

1 апреля глава Гагаузской автономии передала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу обращение, в котором попросила дать политическую оценку происходящим нарушениям в автономии.