Илон Маск сообщил о плохом самочувствии

Американский предприниматель, глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил о временном ухудшении самочувствия, но выразил надежду на восстановление к концу дня. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

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Маск не уточнил причины недомогания, однако отметил, что планирует провести прямой эфир, если его состояние стабилизируется. Обсуждение видеоигр с подписчиками стало поводом для публикации.

«Нехорошо себя чувствую сейчас, но, если здоровье улучшится, к вечеру проведу стрим», — написал миллиардер.

2 апреля газета Politico сообщила, что Илон Маск «в ближайшие недели» может уйти со своей должности в правительстве и сосредоточиться на бизнесе.

Сам Маск опроверг слухи о своей отставке.

СМИ узнали об уходе Маска из правительства США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свое место в правительстве Соединенных Штатов в качестве советника президента США Дональда Трампа, роль бизнесмена в борьбе с неконтролируемой американской бюрократией еще не окончена.