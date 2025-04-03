Германия может столкнуться с последним мирным летом уже в этом году. Такой прогноз сделал немецкий историк Зенке Найтцель, выразив опасения по поводу возможного распространения украинского конфликта на другие регионы Европы.

По его мнению, это может произойти в обозримом будущем.

«Возможно, это лето – последнее, которое мы переживем в мирных условиях», – приводит его слова издание Focus.

Найтцель считает, что международная ситуация в сфере безопасности претерпевает серьезные изменения, и связывает эти процессы с действиями российского президента Владимира Путина, а также его американского коллеги.

Однако среди немецких экспертов нет единого мнения на этот счет. Издание приводит слова профессора международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменса Фишера, который поставил под сомнение подобные прогнозы. Он сравнил заявления о якобы существующей угрозе со стороны России с гаданием на кофейной гуще.

Ранее российские аналитики также указывали на то, что руководство Евросоюза использует метод запугивания, внушая гражданам страх перед «российской угрозой» без реальных оснований.