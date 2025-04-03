В Германии начали угрожать США

Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил, что Европа может объединиться с другими странами для ответа на пошлины США.

В интервью CNBC Хабек отметил, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию под давлением, и логическим следствием этого является необходимость оказать на него еще большее давление.

"Это давление теперь должно быть развернуто со стороны Германии, со стороны Европы в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом армрестлинге", - сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что решение Трампа о введении пошлин наносит серьезный удар по мировому порядку торговли.