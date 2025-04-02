Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже "завтра". Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший страны активизировать работу над соглашением о предотвращении пандемий.

Выступая перед послами государств - членов ВОЗ, он отметил, что "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" на фоне конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

"Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы", - сказал Гебрейесус.

"Вот почему мир нуждается в вашем участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о пандемии до финишной черты", - подчеркнул гендиректор.

Он напомнил, что для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения требуются "скоординированные усилия и общий подход к общим угрозам". Участники переговоров "упорно трудились более трех лет, чтобы разработать соглашение, которое будет основываться на болезненных уроках, которые мы извлекли как мировое сообщество, и в то же время будет уравновешивать различные потребности и приоритеты государств-членов".

Reuters: ЕС снимет режим чрезвычайной фазы борьбы с пандемией

"Считаю, что вы готовы двигаться к консенсусу", - резюмировал Гебрейесус.

77-я Всемирная ассамблея здравоохранения, проходившая в Женеве с 27 мая по 1 июня 2024 года, продлила полномочия переговорного органа, созданного в 2021 году для разработки международного пандемического соглашения. Предполагается, что итоги работы над этим документом будут подведены на 78-й ассамблее в мае 2025 года. Ранее Гебрейесус заявлял, что работе над договором мешает распространяемая в интернете недостоверная информация о том, что этот документ в случае его принятия ущемит суверенитет подписавших его стран.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 16 марта 2025 года, в мире зарегистрировано 777 664 564 случая заражения коронавирусом и 7 091 788 летальных исходов.