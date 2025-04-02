WP: команда Трампа пытается подсчитать стоимость содержания Гренландии

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Администрация президента США Дональда Трампа готовит оценку предполагаемой стоимости содержания Гренландии в качестве одного из американских штатов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила во вторник газета The Washington Post.

WP: команда Трампа пытается подсчитать стоимость содержания Гренландии
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По данным трех собеседников издания, администрация США пытается учесть все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тыс. жителям острова. Также проводится анализ возможных поступлений в федеральный бюджет от добычи минеральных ресурсов: прогнозы осложняются суровыми погодными условиями и труднодоступностью острова. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность сделать властям Гренландии более выгодное предложение по сравнению с правительством Дании, которое субсидирует регион на сумму около $600 млн в год.

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Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.

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