WP: команда Трампа пытается подсчитать стоимость содержания Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа готовит оценку предполагаемой стоимости содержания Гренландии в качестве одного из американских штатов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила во вторник газета The Washington Post.

По данным трех собеседников издания, администрация США пытается учесть все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тыс. жителям острова. Также проводится анализ возможных поступлений в федеральный бюджет от добычи минеральных ресурсов: прогнозы осложняются суровыми погодными условиями и труднодоступностью острова. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность сделать властям Гренландии более выгодное предложение по сравнению с правительством Дании, которое субсидирует регион на сумму около $600 млн в год.

Трамп заявил о важности Гренландии для США

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.