Экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале сообщил, что Соединенные Штаты Америки должны признать Украину сферой влияния России.

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Он уточнил, что так исторически сложилось и призвал представителей Вашингтона приложить усилия для завершения конфликта.

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«Это земля русских, они там живут. Помимо прочего, это их историческая сфера влияния. Америке необходимо просто с этим смириться», - отметил Макгрегор.

По его словам, без участия Америки конфликт очень быстро завершиться, поскольку киевскому режиму будет нечем воевать. Европейские страны, в свою очередь, не смогут ввести войска и представлять угрозу российским военным без американских систем спутникового наблюдения.