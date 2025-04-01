Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

Миллиардер Илон Маск, курирующий деятельность ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом в понедельник сообщил портал Axios.

"В отличие от других правительственных ведомств, DOGE не получит доступ к базам данных или внутренним системам ЦРУ, поскольку большинство из них являются совершенно секретными", – отметил источник.

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По информации портала, Маск провел встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, его заместителем Майклом Эллисом и другими высокопоставленными сотрудниками спецслужбы. В ходе встречи он представил наработки DOGE, которые могут оказать помощь ЦРУ в усилиях по сокращению бюджетных расходов.

Ранее Маск заявлял о начале ликвидации USAID. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что решения о реформах в USAID необратимы.

По данным российского Совбеза, агентство по международному развитию США выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. При этом за время СВО Киев получил от USAID порядка 35 миллиардов долларов.