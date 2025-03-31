Илон Маск прокомментировал приговор Ле Пен

Миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск прокомментировал приговор лидеру фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Маска.

По словам Маска, приговор Ле Пен был вынесен «по методичке». При этом миллиардер также считает, что такое судебное решение вызовет обратный эффект — в этом Маск видит параллель с судебным преследованием президента США Дональда Трампа.

«Это даст обратный эффект, как и судебные атаки против Трампа"», — заявил он.

Маск также добавил, что сейчас во всем мире активизировались «левые радикалы», которые хотят избавиться от своих политических оппонентов.

Напомним, что суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года.

Ранее этот приговор прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.