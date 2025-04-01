Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Исполняющая обязанности немецкого министра иностранных дел Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает МИД Германии.

Отмечается, что она уже успела объявить о выделении немецкой стороной киевскому режиму еще €130 млн.

«Мы выделяем сегодня дополнительно €130 млн в качестве гуманитарной помощи и средств для стабилизации», — сказала она.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Киев приехали парламентарии из различных европейских стран.

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