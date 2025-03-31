Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил в соцсетях поддержку лидеру фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен после вынесения ей приговора по делу о растрате средств Европарламента. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня судья Исправительного суда Парижа Бенедикт де Пертюи признала Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов и приговорила ее к лишению свободы на четыре года, а также к запрету на участие в выборах президента страны.

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После вынесения решения суда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично выступил в поддержку французского политика.

«Je suis Marine! (Я - Марин! – Прим. ред.)», - написал он в соцсети X.

Напомним, что «Национальное объединение» недавно присоединилось к новой фракции Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является Орбан. Также после беседы с Ле Пен премьер-министр Венгрии подчеркивал, что ему было приятно встретиться с будущим президентом Франции.