Суд Парижа огласил приговор Марин Ле Пен

Суд в Париже признал Марин Ле Пен и её восемь соратников виновными по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента, сообщает RT.

"Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств", — сказали в суде.

Это будет означать, что Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке 2027 года.

Назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов

Кроме того, виновными признали еще восемь депутатов от партии, а 12 — виновными в сокрытии информации. Ущерб для Европарламента суд оценил в 2,9 миллиона евро.