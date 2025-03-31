Маск назвал Марс собственностью США

Руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) и основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что планета Марс войдет в состав Соединенных Штатов. Соответствующая публикация появилась на странице Американского политического комитета (America PAC) в соцсети Х.

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«...Знаете, я умру в Америке. Я никуда не уеду. Я имею в виду, я могу полететь на Марс, но он будет частью Америки», — поделился миллиардер.

В рамках своего выступления бизнесмен также призвал предпринимателей в США сотрудничать ради общего блага, чтобы «корабль Америки» не пошел ко дну.

Стоит отметить, что глава SpaceX в прошлом неоднократно давал прогнозы относительно покорения другой планеты. При этом сроки высадки человека на Марс регулярно сдвигались. В 2016 году предприниматель обещал, что если все пойдет по плану, то у его корпорации получится доставить первых землян на Марс в 2024 или 2025 году. В 2020 году Илон Маск признавался, что у него есть амбиции построить тысячу космических кораблей за десять лет, чтобы к 2050 году переселить на планету миллион человек. Первый пуск был запланирован на 2026 год.

Ранее Илон Маск продал социальную сеть X за 45 млрд долларов собственной компании xAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что Илон Маск сократил финансовую поддержку 13-го ребенка из-за иска его матери.