Принца Гарри обвинили в травле

Председатель благотворительной организации Sentebale, основанной британским принцем Гарри, Софи Чандаука обвинила его в «нападках и травле». Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Она утверждает, что принц якобы разрешил опубликовать для общественности компрометирующую новость, не уведомив об этом руководство организации. Чандаука подчеркнула, что это решение имело последствия для нее, а также еще 540 человек из организации. «Это пример масштабного преследования и травли», — заявила она.

В свою очередь, источники телеканала назвали подобные обвинения «абсолютно беспочвенными».

Телеканал отметил, что принц Гарри и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели. Уточняется, что это было сделано в знак солидарности после ухода других ее попечителей из-за разногласий с Чандаукой.

Фонд Sentebale был основан принцем Гарри в честь своей матери принцессы Дианы.

Ранее консервативный фонд «Наследие» (Heritage Foundation) обвинил принца Гарри в ненависти к США и главе Белого дома Дональду Трампу.