Президент Бразилии назвал Украину американской проблемой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался говорить с бывшим премьером Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает La Repubblica.

Зеленский обратился к д’Алеме в кулуарах« балканской инициативы».

«Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны"», — рассказал экс-премьер Италии.

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По словам политика, президент Украины попросил его съездить к бразильскому лидеру и председателю КНР.

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — сказал д’Алема.

26 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. Позднее американский лидер добавил, что прогресс в переговорах есть, однако между сторонами все еще «присутствует недоброжелательность».