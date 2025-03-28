Вэнс покинул Гренландию спустя три часа

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что он и его жена Уша возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. Об этом политик написал в соцсети X.

«Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!» — отметил он.

До этого сообщалось, что самолет американской делегации, в составе которой находятся Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Штатов нет планов расширять военное присутствие в Гренландии. Однако есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли. Также вице-президент высказал мнение, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед.

Вэнс раскрыл планы США по Гренландии

До этого агентство Bloomberg написало, что Дональд Трамп одержим идеей взятия под контроль Гренландии из-за ее значения для обороны Штатов и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.