Европа готова пойти на уступки Трампу

Брюссель на фоне введения пошлин в отношении товаров ЕС со стороны администрации президента США Дональда Трампа разрабатывает перечень возможных уступок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон может повысить пошлины после 2 апреля. В ходе консультаций американские чиновники предупредили представителей ЕС, что новые тарифы на автомобили и так называемые «взаимные пошлины» неизбежны и начнут действовать на следующей неделе.

На фоне этого, пояснил источник, Еврокомиссия начала подготовку документа, который определит основные направления переговоров с США по торговым пошлинам, включая снижение собственных пошлин, взаимные инвестиции с американской стороной, а также смягчение ряда регуляторных норм и стандартов.

Трамп: Евросоюз обокрал США и оказался хуже врага

Ранее сообщалось, что 10 февраля 2025 года Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта.

Затем президент США предупредил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран ЕС алкогольных напитков, если сообщество не отменит тарифы на виски.