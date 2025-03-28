Дату суда по делу Гуцул изменили во второй раз

Заседание суда по делу башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул, запланированное на сегодня, снова перенесли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Первый в Молдове».

«Заседание перенесено, потому что они боятся гнева народа!» — говорится в сообщении.

На 28 марта было запланировано два судебных заседания, на которых должны были рассмотреть несколько мандатов об аресте башкана Гагаузии. Как сообщают активисты оппозиционного в Молдавии блока «Победа», утреннее заседание продолжается до сих пор.

Второе заседание должно была состояться 28 марта в 14:00, однако, судебный процесс вновь был перенесен.

Первоначально суд был назначен на четверг, 27 марта.