Бывший американский военный Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы. Об этом он высказался в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

Дэвис обвинил Зеленского в игре с огнем и подчеркнул, что тот не понимает риск потерять еще больше территорий Украины.

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«И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что страна никогда на это не пойдет.