Трамп сравнил себя с другими президентами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой президент в американской истории.

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Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что «старается простить» предыдущего президента Джо Байдена и его администрацию, несмотря на их «недостойные» действия.

Ранее Трамп назвал Байдена «настоящим дурачком» из-за того, что он «раздавал» миллиарды долларов Украине.