Правительство Шольца формально ушло в отставку

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министрам увольнительные грамоты, поблагодарив за проделанную работу. Однако канцлер и члены правительства ФРГ по просьбе Штайнмайера продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Мероприятие прошло в президентском дворце Бельвю в Берлине, передает корреспондент ТАСС с места событий. Прежде чем вручить Шольцу и его 14 министрам увольнительные грамоты, Штайнмайер вспомнил пандемию, конфликт на Украине, нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и последующую войну в Газе.

"Вам как правительству ФРГ часто приходилось действовать очень быстро и решительно", - сказал Штайнмайер.

После формирования Бундестага нового созыва Штайнмайер призвал членов парламента взаимодействовать друг с другом уважительно и конструктивно.

"Мы как демократы должны оставаться открытыми для диалога и компромисса, несмотря на все разногласия, и относиться друг к другу с заботой", - отметил президент ФРГ.

Во вторник состоялось учредительное заседание Бундестага (парламента ФРГ) нового созыва. Согласно Конституции Германии, в этот день завершаются полномочия канцлера и министров. Если к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, а сейчас в ФРГ именно такая ситуация, то действующее правительство завершает свой срок формально, но продолжает исполнять обязанности.

Германский парламент 21-го созыва насчитывает 630 мест.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получили 208 мест, "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 152, Социал-демократическая партия Германии - 120, "Зеленые" - 85, Левая партия - 64. Еще одно место досталось региональной политической партии из Шлезвига-Гольштейна - Союзу южношлезвигских избирателей.

В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. На них победил ХДС/ХСС, который набрал 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла АдГ с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ Шольца с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.