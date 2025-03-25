Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз

Белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Об этом сообщает агентство БелТА.

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Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.

Положив правую руку на конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА.

До этого пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщала, что переизбранный президент Белоруссии накануне церемонии инаугурации рубил дрова и играл в хоккей.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 26 января 2025 года. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, назвав ее убедительной. Он отметил, что Москва и Минск в последнее время сделали многое для укрепления двусторонних отношений и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.