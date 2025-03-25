Европейские страны стоят перед судьбоносным выбором и могут столкнуться с печальными последствиями, если не изменят отношение к России и украинскому кризису. Об этом пишет в своей статье для 19FortyFive старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна Тед Гейлен Карпентер.

Аналитик обратил внимание на то, что изменение позиции Вашингтона в отношении украинско-российского конфликта «вызвало резкое осуждение в европейских столицах».

«Проукраинские правительства, похоже, намерены помешать, если не саботировать, кампанию президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Киев с целью подписания мирного соглашения», - заметил он.

В этой ситуации Европа оказалась перед судьбоносным выбором, и при продолжении бескомпромиссной воинственной внешней политики в отношении России она может столкнуться с печальными последствиями, уверен Тед Гейлен Карпентер.

«В лучшем случае Европа будет все менее и менее демократической, пока не станет вооруженным лагерем (…) В худшем - реализует самоисполняющееся пророчество о разрушительной войне с Москвой», - считает эксперт.

При этом, по мнению аналитика, у европейских стран есть возможность стать центром дипломатии для посредничества и решения конфликтов, если страны ЕС смогут «преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника».

В Европе назвали конфискацию российских активов актом войны

Напомним, что в начале марта французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы. Он также призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание чрезвычайно конфронтационным.

В свою очередь Польша решила отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин и намерена разместить их на границе с Россией и Белоруссией, так как, по словам замминистра обороны Павла Бейды, у страны «нет другого выбора».