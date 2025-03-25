Уолтц прокомментировал скандал с чатом чиновников

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя скандал с чатом с высокопоставленными чиновниками в Signal, заявил, что репортеры делают себе имя на лжи об американском лидере Дональде Трампе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что редактор Atlantic случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации Трампа в мессенджере Signal, где обсуждались удары Вашингтона по хуситам в Йемене. По словам редактора издания, в нем состояли вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, Уолтц, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и другие американские высокопоставленные чиновники.

«В этом городе много журналистов, которые сделали себе имя на лжи об этом президенте», — отреагировал на скандал Уолтц.

По его словам, в настоящее время уполномоченные структуры изучают, как журналист мог попасть в чат с чиновниками.

В свою очередь Трамп на мероприятии сказал, что считает Уолтца «очень хорошим парнем, который продолжает делать хорошую работу».