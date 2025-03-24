В Китае нашли способ бороться с санкциями

В Китае вступили в силу новые правила, касающиеся усиления мер по противодействию иностранным санкциям. Соответствующий указ, как сообщает Госсовета КНР Ли Цян.

Указ направлен на выполнение норм закона от 2021 года о запрете иностранных санкций. Речь идет о том, что лица или организации, участвующие в принятии или реализации дискриминационных мер в отношении граждан КНР или организаций, могут попасть в антисанкционный список.

Оказавшиеся в нем рискуют лишиться права на пребывание в Китае, а их активы могут арестовать или заморозить. Кроме того, они лишатся возможности вести бизнес с организациями или людьми в Китае. Новые правила касаются таких секторов, как образование, наука и технологии, юридические услуги, защита окружающей среды, экономика и торговля, культура, туризм, здравоохранение и спорт.

В первой половине марта представители России, Китая и Ирана призвали отменить все незаконные санкции Запада в отношении этих трех государств.