Уолтц раскрыл, что РФ и США обсудят в Эр-Рияде

Илья Родин

Соединенные Штаты и Россия обсудят в саудовском Эр-Рияде вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок, рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уолтц раскрыл, что РФ и США обсудят в Эр-Рияде
© РИА Новости

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. Он заметил, что российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — отметил Уолтц.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что испытывает оптимизм в преддверии важных переговоров в Эр-Рияде по прекращению конфликта на Украине. По его мнению, стороны могут достигнуть на переговорах значимых результатов.