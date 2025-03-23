Уолтц раскрыл, что РФ и США обсудят в Эр-Рияде

Соединенные Штаты и Россия обсудят в саудовском Эр-Рияде вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновление по нему торговых перевозок, рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине. Он заметил, что российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — отметил Уолтц.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что испытывает оптимизм в преддверии важных переговоров в Эр-Рияде по прекращению конфликта на Украине. По его мнению, стороны могут достигнуть на переговорах значимых результатов.