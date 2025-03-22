Зеленский неожиданно прибыл на границу ДНР

Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором он находится на въезде в ДНР возле стелы "Донецкая область", на которой украинские военные оставляют свои подписи и флаги подразделений. Он почтил память погибших, а затем провел совещание на командном пункте тактической группировки "Покровск", которая ведет оборону на красноармейском направлении.

На первом видео Зеленский стоит возле стелы, установленной в память погибшего украинского военного Дмитрия Коцюбайло, который возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что Коцюбайло был одним из главарей "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация). В марте 2023 года был ликвидирован под Артемовском. В мае прошлого года украинские СМИ сообщали, что 60-летняя жительница разгромила в Киеве могилу Коцюбайло и двух других украинских военных.

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На втором видео Зеленский находится на командном пункте тактической группы "Покровск", где заслушал доклады командиров беспилотных подразделений "Линии дронов" и доклад об оперативной обстановке и выполнении задач.

Кроме этого Зеленский произвел награждение отличившихся государственными наградами.