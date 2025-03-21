Президент Чехии посетил Одессу

Президент Чехии Петр Павел в четверг, 20 марта, посетил Одессу. Об этом заявило информационное агентство ČTK со ссылкой на администрацию главы государства.

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Известно, что Павел встретился с вице-премьер-министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. В ходе диалога они обсуждали ситуацию в зоне конфликта, а также послевоенное восстановление Украины.

Петр Павел приезжал с официальным визитом в Киев в 2023 году. Тогда вместе с ним прибыла и лидер Словакии Зузана Чапутова. Главы двух стран приехали поездом из Польши, во время их прибытия в Киеве еще действовала воздушная тревога из-за ракетных ударов.