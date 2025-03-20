Зеленский попросил у ЕС еще €5 млрд

Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что обратился к Европейскому совету с просьбой о наращивании военной и финансовой помощи. Он пояснил, что Украине требуется как минимум €5 млрд на артиллерийские снаряды.

Украинский лидер отметил, что Европе нужна технологическая независимость, в том числе и в производстве оружия. Он добавил, что все необходимое для защиты континента должно производиться на европейских промышленных площадках.

«Украина обладает эффективными и современными технологиями, в частности в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, которые могут принести пользу всей Европе и нашим глобальным партнерам, и именно сейчас это оружие обеспечивает нашу обороноспособность», — подчеркнул Зеленский.

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По его мнению, санкции со стороны Европы против РФ должны сохраняться до тех пор, пока «Россия не начнет выводить свои войска из нашей земли и полностью не возместит ущерб», причиненный в последние годы.

Зеленский констатировал, что Европе вместе с США следует и дальше подталкивать Россию к миру.