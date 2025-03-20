Умер первый премьер-министр Украины

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, подписавший вместе с Леонидом Кравчуком от имени Киева Беловежские соглашения, умер на 93-м году жизни. Об этом сообщила его внучка Маша Фокина в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Информацию о смерти Фокина подтвердил украинский общественный деятель, профессор и ректор Национальной музыкальной академии Украины Максим Тимошенко.

"Умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Павлович Фокин. Знал его лично", - написал он на своей странице в Facebook.

Витольд Фокин - советский и украинский политик. Был первым премьер-министром Украины (1991-1992), сохранив должность главы правительства после объявления независимости в 1991 году. 8 декабря 1991 года вместе с президентом республики Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежские соглашения, в которых заявлялось о прекращении существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности".

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

В августе 2020 года Фокин вошел в состав украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе, однако уже в сентябре того же года он был освобожден от должности. Группа депутатов украинского парламента потребовала его отставки после заявлений о том, что урегулирование должно происходить на основе минских соглашений.