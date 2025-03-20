Эрдоган обсудит с Путиным урегулирование на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе планирует провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Эрдоган уже провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом 16 марта. Как сообщала его администрация, политик выразил поддержку усилиям Вашингтона по урегулированию на Украине.

В Анкаре, по данным издания, удовлетворены итогами переговоров Эрдогана и Трампа.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.