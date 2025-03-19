Орбан потребовал от Брюсселя вернуть права членам ЕС

Венгрия требует от руководства Евросоюза вернуть всем членам сообщества права, незаконно отобранные у них в последние годы. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в Брюсселе на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди.

Он отметил, что Венгрия не допустит чрезмерной концентрации власти в руках лидеров ЕС и будет добиваться восстановления "Европы наций", то есть содружества суверенных государств, которое предусмотрено Маастрихтскими соглашениями.

"Мы должны вернуть права, которые были незаконно конфискованы у наших стран в последние годы. Мы должны обеспечить, чтобы правила применялись одинаково ко всем европейским государствам - членам ЕС", - процитировало главу правительства агентство MTI.

"Прогрессисты захватили власть и правят в Брюсселе. Если мы это не изменим, то Европа скоро развалится на глазах. Я убежден, что либеральная элита в Брюсселе не должна оставаться на своем месте. Европе нужно новое патриотическое руководство, которое заботится не о собственной власти, а об укреплении Европы наций", - сказал Орбан.

Он также выступил против вмешательства лидеров ЕС во внутренние дела других стран, в том числе посредством финансирования политической оппозиции через различные фонды и НПО, учрежденные американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом. По его словам, "Евросоюз не должен превращаться в финансовую сеть, созданную для ослабления национальных правительств".

"Чистка, которую сейчас проводят наши друзья в Америке, потребуется и здесь, в Брюсселе", - подчеркнул премьер.

Об этих требованиях к нынешнему руководству Евросоюза он неоднократно говорил и раньше, а 15 марта в национальный праздник - День революции 1848 года - составил из них список из 12 пунктов, включив в него также требование не принимать Украину в ЕС. Это было сделано по аналогии с манифестом "Двенадцать пунктов", опубликованным в середине ХIХ века участниками венгерского восстания против власти австрийской династии Габсбургов.

Премия Яноша Хуньяди, названная в честь венгерского политика и военачальника ХV века, боровшегося с Османской империей, учреждена фондом правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и присуждается за защиту традиционных европейских ценностей и свободы. В этом году она была вручена вице-премьеру Италии Маттео Сальвини, который считается политическим единомышленником Орбана. Основной целью пребывания венгерского премьера в Брюсселе является участие в очередном саммите ЕС 20-21 марта.