Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула

Аксинья Кравченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении 19 марта не стал комментировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула
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Ранее стало известно, что Имамоглу задержали по делу об организации, которые занимаются коррупцией, взяточничеством и подкупом. Мэр Стамбула заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей. В связи с задержанием Имамоглу его сторонники собрались на акцию протеста в районе Сарачхане, начало которой было запланировано в 20:30 по московскому времени, несмотря на то, что власти города запретили проведение каких-либо акций до 23 марта.

В это время Эрдоган выступал на программе ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан) с фермерами в своей резиденции в районе Бештепе в Анкаре. В ходе своей речи президент Турции указал, что республика, которую «оклеветали», заявив о том, что «сельское хозяйство пришло в упадок», сегодня является лидером в Европе и восьмой в мире по объему сельскохозяйственного производства.

При этом задержание Имамоглу во время своего выступления он никак комментировать не стал.