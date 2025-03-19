Эрдоган не стал комментировать задержание мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении 19 марта не стал комментировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Имамоглу задержали по делу об организации, которые занимаются коррупцией, взяточничеством и подкупом. Мэр Стамбула заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей. В связи с задержанием Имамоглу его сторонники собрались на акцию протеста в районе Сарачхане, начало которой было запланировано в 20:30 по московскому времени, несмотря на то, что власти города запретили проведение каких-либо акций до 23 марта.

В это время Эрдоган выступал на программе ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан) с фермерами в своей резиденции в районе Бештепе в Анкаре. В ходе своей речи президент Турции указал, что республика, которую «оклеветали», заявив о том, что «сельское хозяйство пришло в упадок», сегодня является лидером в Европе и восьмой в мире по объему сельскохозяйственного производства.

При этом задержание Имамоглу во время своего выступления он никак комментировать не стал.