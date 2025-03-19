В ЕС прокомментировали задержание мэра Стамбула

Европейский союз (ЕС) обеспокоен арестом оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Арест мэра вызывает глубокую обеспокоенность. Как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна уважать демократические ценности, в особенности права избранных деятелей», — сказала она.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

Позже турецкая лира обновила минимум на фоне задержания мэра Стамбула.

Политолог Иван Стародубцев заявил, что политическая обстановка в Турции после ареста Имамоглу накалена до предела.