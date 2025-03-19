Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсетях, что провел разговор с Владимиром Зеленским, он продолжался час. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что обсудил с украинским коллегой итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В Раде заявили, что США уже решили убрать Зеленского

По его словам, разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины.

Трамп отметил, что официальное сообщение о результатах переговоров с украинским лидером будет опубликовано в ближайшее время.